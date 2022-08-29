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ذكرت مستشارة سيف الإسلام القذافي العراقية سهى البدري إن إطلاق سراح هانيبال القذا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكرت مستشارة سيف الإسلام القذافي العراقية سهى البدري إن إطلاق سراح هانيبال القذافي المعتقل في لبنان بات وشيكا وذلك بعد دفع كفالة بـ150 ألف دولار للسلطات اللبنانية على أن يبقى داخل البلاد إلى حين محاكمته، وأضافت البدري في تصريحات نقلتها مجلة جون أفريك الفرنسية في تقرير لها أن نجل القذافي المحتجز في مقر قوى الأمن الداخلي اللبناني منذ 2015، بأنهم توصلوا لاتفاق مع خاطفيه بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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