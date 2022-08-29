صور | حكومة باشاآغا تعقد اجتماع مجلس وزرائها بمقر المجلس في #بنغازي لمناقشة صرف التفويضات المالية للبلديات والتأكيد على إستمرار عمل الحكومة بمعنويات عالية. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد
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