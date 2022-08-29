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صور | حكومة باشاآغا تعقد اجتماع مجلس وزرائها بمقر المجلس في #بنغازي لمناقشة صرف

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حكومة باشاآغا تعقد اجتماع مجلس وزرائها بمقر المجلس في #بنغازي لمناقشة صرف التفويضات المالية للبلديات والتأكيد على إستمرار عمل الحكومة بمعنويات عالية. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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