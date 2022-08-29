عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي: – ليس أمامنا خيار إعادة النظر في الحكومة اللي

عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي:

– ليس أمامنا خيار إعادة النظر في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ولكن ربما يكون هناك تغيير في الحقائب الوزارية لكون بعض من يشغلها ليس بكفء

– على باشاغا الخروج والتوضيح للعامة المتورطين في عدم تسليمه كافة المقرات الحكومية في العاصمة طرابلس بسلاسة

– مشكلتنا ليست في باشاغا وإنما في المشاكل والعراقيل التي حالت دون تمكنه من ممارسة مهامه من مدينة طرابلس

– الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي من يعول عليها للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

#ليبيا_24

2022-08-29 20:21:04

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