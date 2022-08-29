أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها، جاء ذلك خلال ترأس النائب بالمجلس الرئاسي اليوم الإثنين، حلقة النقاش التي نظمها المجلس حول مشروع المصالحة الوطنية، وأكد رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون، الدكتور الكوني عبودة، في الاجتماع المنعقد بأن العمل يجب أن يكون على كافة الأصعدة لضمان فاعليته لنجاح مشروع المصالحة الوطنية

#الحدث_الليبي