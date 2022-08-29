عاجل > مصدر أمني من مديرية أمن #الزاوية لـ #المرصد : مهند المجذوب و عبدالكريم جم

عاجل > مصدر أمني من مديرية أمن #الزاوية لـ #المرصد : مهند المجذوب و عبدالكريم جمال السوري ( ليبي ) يتبعان المديرية وقُتلا بضربة طيران مسير تركي يوم السبت في ” بوابة 27 ” .

المصدر : لا صحة لمشاركة عبدالكريم و مهند في الاشتباكات و كانوا مكلفين كالعادة بتسيير حركة العبور في البوابة .

المصدر : مهند شرطي مرور منذ 8 سنوات ومعلوماتنا تشير لتورط محمود بن رجب و النمروش في الأمر بتنفيذ الضربة .

المصدر : موقع و توقيت الضربة كان بعيد عن أي اشتباكات و توفى مهند فورًا و عبدالكريم توفى اليوم متأثرًا بجراحه .

المصدر : علي اللافي مدير مديرية الزاوية يتبع بن رجب و الفار و رفض اصدار بيان استنكار أو حتى نعي . #ليبيا