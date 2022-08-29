موجهاً رسالةً هامة للشعب الليبي… أبرز ما جاء في كلمة “حفتر” اليوم في الكفرة

#عاجل.. خليفة #حفتر خلال زيارته لمدينة #الكفرة: لم نبني الجيش ليقف متفرجا على #ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية.

– يبقى الحل الحاسم بيد الشعب الذي عليه أن يقود المشهد بنفسه ليسترد حقوقه ويبني دولته.

– على الليبيين أن لا ينتظروا من طبقة سياسية أو جهة أجنبية أن ترفع عنهم المعاناة.

– لن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خارطة طريقها إلا الشعب نفسه ونحن نحميه.

-على القوى الوطنية الحية إعادة تنظيم نفسها وجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب.

– علينا شعبا وجيشا أن نتدارك الموقف قبل فوات الأوان كما تداركنا معا خطر الإرهاب.

– اليوم و غدًا نحن والشعب يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة.

– من حق الليبيين أن يتساءلوا أين تذهب أموال بلادهم.

– كل الحكومات المتعاقبة لم تعطي الكفرة قدرها الذي تستحق من الاهتمام.

– من حق الكفرة وكل المدن الليبية أن تحظى بالرعاية الصحية اللائقة وأفضل مستويات التعليم والتأهيل والخدمات العام.

– تضحيات الليبيين لم تكن يوما من أجل أن تنعم جهة من الفاسدين بحياة الترف بالمال العام ويعيش المواطن الشريف تحت خطوط الفقر.

– لم يدفع الشهداء أرواحهم ليصبح الوطن “غنيمة”. #السبق