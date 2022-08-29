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#عاجل.. شهود عيان: عناصر البحث الجنائي #بنغازي داهموا منزلا المواطنين صلاح حازمي

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل.. شهود عيان: عناصر البحث الجنائي #بنغازي داهموا منزلا المواطنين صلاح حازميني #القذافي والشيباني اشتيوي القذافي بمنطقة #بوهادي في مدينة #سرت وألقوا القبض على عدد من ضيوفهم الشباب القادمين من مدينة #سبها. #السبق

2022-08-30 00:42:42

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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