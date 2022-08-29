عاجل.. شهود عيان: عناصر البحث الجنائي #بنغازي داهموا منزلا المواطنين صلاح حازمي

#عاجل.. شهود عيان: عناصر البحث الجنائي #بنغازي داهموا منزلا المواطنين صلاح حازميني #القذافي والشيباني اشتيوي القذافي بمنطقة #بوهادي في مدينة #سرت وألقوا القبض على عدد من ضيوفهم الشباب القادمين من مدينة #سبها. #السبق