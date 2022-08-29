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ناقش محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون، مع سفير جمهورية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون، مع سفير جمهورية مالطا بليبيا عودة الشركات المالطية للعمل بقطاع النفط والغاز الليبي، وكذلك دراسة إمكانيات استكشاف المناطق البحرية المقابلة للمياه الاقتصادية لكلا البلدين
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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