📸// خبير عسكري لـ«الساعة 24»:

– بقايا صاروخ Bozok-ER ظلت أعلى أسطح بعض المباني الواقعة في منطقة شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس.

– بعض المهام المستخدمة لهذا الصاروخ موجهة ضد الأفراد، فتنفجر رأس الصاروخ في الجو على مسافة أعلى من سطح الأرض لكي ينشر الشظايا على المشاة.

– يعتبر صاروخ مصغر موجه بالليزر يستخدم في الطائرات بدون طيار وتم تطويرها من قبل معهد البحوث لتطوير صناعة الدفاع TÜBİTAK SAGE.

– وظيفته تدمر أهدافها بأقل الأضرار الجانبية ويتم توجيهها نحو الهدف بواسطة الملاحة بالقصور الذاتي INS إلى ماقبل المرحلة الأخيرة.

– في المرحلة الأخيرة يتم التوجيه بواسطة الليزر شبه النشط، وبفضل المستشعرات الموجودة في الذخيرة عندما يتم إطلاق هذه الذخيرة نحو الهدف فإن الرأس الحربي ينفجر قبل وصوله للهدف على ارتفاع مناسب لكي تصل جسيمات التنجستن على نطاق واسع أثناء المهام المضادة للأفراد

– هضبة بوزوك Bozok، مدينة تقع وسط الأناضول يعود تاريخها إلى العصر البرونزي.

#ليبيا_24











2022-08-30 01:07:07

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