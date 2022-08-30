عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط: – الطريق للانتخابات بات صعبًا وبعيدًا جدًا بسب

عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط:

– الطريق للانتخابات بات صعبًا وبعيدًا جدًا بسبب ما أحدثته اشتباكات طرابلس من فرقة.

– دعوات القوى الدولية لإجراء الانتخابات في ظل اشتباكات طرابلس مجرد محاولة لإبراء الذمة.

#ليبيا_24