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عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط: – الطريق للانتخابات بات صعبًا وبعيدًا جدًا بسب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط:

– الطريق للانتخابات بات صعبًا وبعيدًا جدًا بسبب ما أحدثته اشتباكات طرابلس من فرقة.

– دعوات القوى الدولية لإجراء الانتخابات في ظل اشتباكات طرابلس مجرد محاولة لإبراء الذمة.

#ليبيا_24

2022-08-30 02:39:36

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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