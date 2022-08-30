عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط: – الطريق للانتخابات بات صعبًا وبعيدًا جدًا بسب

عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط:
– الطريق للانتخابات بات صعبًا وبعيدًا جدًا بسبب ما أحدثته اشتباكات طرابلس من فرقة.
– دعوات القوى الدولية لإجراء الانتخابات في ظل اشتباكات طرابلس مجرد محاولة لإبراء الذمة.
#ليبيا_24
2022-08-30 02:39:36
1661827176
عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط:
– الطريق للانتخابات بات صعبًا وبعيدًا جدًا بسبب ما أحدثته اشتباكات طرابلس من فرقة.
– دعوات القوى الدولية لإجراء الانتخابات في ظل اشتباكات طرابلس مجرد محاولة لإبراء الذمة.
#ليبيا_24
2022-08-30 02:39:36
1661827176
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