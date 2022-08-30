دعت رئيس البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا “إليزابيث هوف” إلى حماية ال

دعت رئيس البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا “إليزابيث هوف” إلى حماية المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا للسماح لها بتوفير الرعاية المنقذة لحياة للجميع، في بيئة آمنة ومأمونة وفق قولها.

وأعربت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة بشأن الهجمات المتكررة على مرافق الرعاية الصحية في ليبيا مشيرة إلى تعرض المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة طرابلس خلال أعمال العنف التي شهدتها العاصمة مؤخراً.

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