نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء ( 30/08/2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء ( 30/08/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح براني ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا تتخللها بعض الامطار على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
التاريخ:30 /08/2022
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