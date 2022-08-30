بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” مع مندوبي دول كل من كينيا “مارتن كيماني” والغابون “ميشل بيانغ” وغانا “هارولد أغيمان” تطورات الملف الليبي وتحديات المسار السياسي وكذلك تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.

وأكد السني خلال اللقاء دعم ليبيا الدائم لجهود المجموعة الإفريقية، مشددا على أهمية توحيد المواقف والتنسيق المشترك داخل مجلس الأمن على تعيين المبعوث الأممي بدعم المجموعة في أقرب وقت ممكن.

#الحدث_الليبي