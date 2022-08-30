خبر | محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة يبحث مع تشارلز صليبا سفير #مالطا في #ليبيا مجال التعاون مع الشركات المالطية وعودتها للعمل بقطاع النفط، وإمكانية استكشاف المناطق البحرية المقابلة للمياه الاقتصادية لكلا البلدين. (إعلام الوزارة) #المرصد