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خبر | محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة يبحث مع تشارلز صليبا سفير #مالطا

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة يبحث مع تشارلز صليبا سفير #مالطا في #ليبيا مجال التعاون مع الشركات المالطية وعودتها للعمل بقطاع النفط، وإمكانية استكشاف المناطق البحرية المقابلة للمياه الاقتصادية لكلا البلدين. (إعلام الوزارة) #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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