عضو مجلس النواب المبروك الخطابي: – لا أساس من الصحة لما يتم تداوله حول توجه مجل

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي:

– لا أساس من الصحة لما يتم تداوله حول توجه مجلس النواب إلى سحب الثقة من حكومة “باشاغا” .

– عملية سحب الثقة من حكومة باشاغا ليس لها أساس في القانون رقم 4 المنظم لعمل مجلس النواب في حالة حكومة باشاغا، كونها لم تستلم مقاليد الحكم في البلاد حتى تسحب منها”.

– الثقة تسحب في حال استلام الحكومة للسلطة، لأن سحبها مرتبط بتقييم أدائها الذي لا يكون إلا عندما تعمل الحكومة بكامل صلاحياتها.

– من المنتظر يوم الأربعاء القادم، أن يجتمع “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس للدولة خالد المشري في القاهرة.

#ليبيا_24

2022-08-30 12:55:10

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