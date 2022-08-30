أكد وزير النفط والغاز، محمد عون، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم الثلاثاء، بسفير مالط

أكد وزير النفط والغاز، محمد عون، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم الثلاثاء، بسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، على أهمية دولة مالطا لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية ودورها في احتضان العديد من قواعد الإمداد لهذه العمليات.

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