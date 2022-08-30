المترشح الرئاسي أسعد #زهيو: كافة الأجسام والنخب السياسية في البلاد، مسؤولة عن ال

المترشح الرئاسي أسعد #زهيو: كافة الأجسام والنخب السياسية في البلاد، مسؤولة عن الاشتباكات الأخيرة في #طرابلس.

ــ النُخب السياسية في #ليبيا تتهرب من إجراء #الانتخابات، واستدعائها لها الآن لامتصاص غضب الشارع.

ــ لاحظنا ذلك في الدعوة التي أطلقها #عقيلة_صالح، بضرورة الذهاب للانتخابات بعد المظاهرات التي وقعت الشهر الماضي في #طبرق، وأسفرت عن إحراق مقر البرلمان.

ــ الدعوة ذاتها أطلقها وكررها عبد الحميد #الدبيبة، حيث سبق وتعهد بإجراء الانتخابات في شهر يونيو الماضي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-30 16:22:32

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