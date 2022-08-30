اجتمع مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ، بالإدارة العامة للإنتا

اجتمع مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ، بالإدارة العامة للإنتاج مع شركة GE المتخصصة في هذا المجال بحضور مدير الإدارة العامة للإنتاج وعدد من المهندسين، وتناول الاجتماع مناقشة وضع خطة تنفيذ عدد من العمرات الجسيمة للوحدات الغازية بمختلف محطات التوليد خلال الربع الأخير من سنة 2022 م والربع الأول من سنة 2023 م .

#الحدث_الليبي