صور | إقامة مسابقة ” إختيار أجمل قط في #ليبيا ” وتتويج ملكة جمال القطط 2022 بمدي

صور | إقامة مسابقة ” إختيار أجمل قط في #ليبيا ” وتتويج ملكة جمال القطط 2022 بمدينة #طرابلس . #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
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