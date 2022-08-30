عضو مجلس #النواب، المبروك #الخطابي، يكشف عن لقاء مرتقب بين #عقيلة_صالح وخالد #ال

عضو مجلس #النواب، المبروك #الخطابي، يكشف عن لقاء مرتقب بين #عقيلة_صالح وخالد #المشري.

ــ الخطابي أكد أن صالح والمشري سيلتقيان غدًا الأربعاء في #القاهرة.

ــ اللقاء سيُعقد بوساطة من منصور #الحصادي، بعد لقائه صالح في #القبة، وتقديم مقترح بتشكيل حكومة ثالثة، مؤكدًا موافقة المشري على الاقتراح.

ــ الحصادي اقترح أيضًا إجراء جلسة لمجلس النواب لسحب الثقة من حكومة #باشاغا، وذلك لعجزه عن دخول #طرابلس، بالإضافة إلى أنه شخصية غير مُرحب بها من التشكيلات المسلحة في العاصمة.

ــ الحصادي اقترح اختيار شخصية من غرب #ليبيا، وطرابلس تحديدًا، تجمع عليها التشكيلات المسلحة لرئاسة الحكومة الجديدة، كما وعد بإقناع #صوان والمشري بهذا الطرح. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-30 17:07:02

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