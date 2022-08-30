أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش :

– الجيش “لا يؤيد أي طرف” في اشتباكات طرابلس التي اندلعت مطلع الأسبوع الجاري.

– الجيش لم يشارك في الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس ولا يدعم أي طرف سياسي في الأزمة.

– القيادة العامة تنأى بنفسها عن هذا الصراع رغم دعمنا للشرعية التي يمثلها مجلس النواب.

– نأسف لهذه الاشتباكات التي أسفرت عن خسائر في الأرواح فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة والحكومية مما سيكلف خزائن الدولة أموالا طائلة.

– ندعو إلى إنهاء هذه الاشتباكات التي تتكرر أسبوعيا وتزيد من معاناة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات وانعدام الأمن.

– تعتقد القيادة العامة للجيش الليبي أن الحل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد الاتفاق على أسس دستورية لمعالجة هذه المشاكل والصراعات.

– نعتقد أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات تحت قيادة رئيس وحكومة واحدة.

#ليبيا_24

2022-08-30 17:17:20

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