بالصور|| بعد مرور 72 ساعة على اشتباكات #طرابلس.. #ليبيا تتوج القطة “بوسي” بلقب م

بالصور|| بعد مرور 72 ساعة على اشتباكات #طرابلس.. #ليبيا تتوج القطة “بوسي” بلقب ملكة جمال القطط وتُكرمها بقسائم و جوائز وتذاكر سفر.

المسابقة المُقامة بقاعة توليب للمناسبات أعلنت منح اللقب لقطة هجين ما بين سلالة القط البنغالي و قطط الشوارع لتنال لقب أجمل قطة في #ليبيا.

عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن هذه المسابقة أشرف عليها رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

طرابلس احتضنت المسابقة التي تُعد الأولى من نوعها لاختيار القطة الأجمل من حيث الشكل والسلالات المختلفة.

معايير اختيار القطة الفائزة بالمرتبة الأولى، والتي اخُتيرت من بين 15 قط مُشارك، هي: “الوبر – الشكل الخارجي – حجم الأذنين”، بالإضافة لبعض المعايير الأخرى.

تم استقبال طلبات المشاركة من أصحاب القطط عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت لجنة التحكيم عدد من مربي القطط إضافة إلى طبيب بيطري. #السبق











2022-08-30 18:33:05

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