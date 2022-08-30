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قال المتحدث باسم الجيش الوطنية الليبي، أحمد المسماري، أنهم لا يؤيدون أي طرف في ا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال المتحدث باسم الجيش الوطنية الليبي، أحمد المسماري، أنهم لا يؤيدون أي طرف في اشتباكات طرابلس التي اندلعت مطلع الأسبوع الجاري، وأضاف المسماري بأن الجيش الليبي، لم يشارك في الاشتباكات التي دالات رحاها بالعاصمة، ولا يدعم أي طرف سياسي في الأزمة، و أن القيادة العامة بعبدة عن هذه الصراعات رغم دعمه للشرعية التي يمثلها البرلمان الليبي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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