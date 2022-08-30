أبدت منظمة الصحة العالمية انزعاجها من استهداف المراكز الصحية في طرابلس، وصرحت بع

أبدت منظمة الصحة العالمية انزعاجها من استهداف المراكز الصحية في طرابلس، وصرحت بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، في بيان لها بأن من أولويات عمل الحكومة هي حماية المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا؛ للسماح لها بتقديم الرعاية المنقذة للحياة للجميع، في بيئة آمنة، مشيرة إلى أن الامتناع عن مهاجمة المنشآت والعاملين الطبيين هو التزام أخلاقي وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأحياء المدنية.

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