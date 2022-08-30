المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا : – رئيس الحكومة الليبية يلت

المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا :

– رئيس الحكومة الليبية يلتقي في اجتماعين منفصلين أعضاء من مجلس النواب و مجلس الدولة، عبر الدائرة المغلقة.

– باشاغا ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والإطلاع على عمل لجنة المسار الدستوري.

– رئيس الحكومة أثنى على دورهم الوطني وحرصهم على أداء مهامهم رغم كل الصعوبات ومواصلة عملهم وصولاً إلى توافقات حول المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ مجددًا استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة.

– أعضاء مجلسي النواب والدولة أكدوا مواصلتهم دعم جهود التوافق الليبي الليبي وأنهم لن يدخروا جهدًا في الاستمرار في هذا المسار والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من خلاله.

#ليبيا_24

2022-08-30 20:51:43

1661892703