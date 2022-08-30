نشر الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي بأن رئيس الحك

نشر الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي بأن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة التقى أعيان مدينة مصراتة بالعاصمة طرابلس، حيث أبلغ الأعيان رئيس الحكومة بأن هدفهم الأساسي إجراء الانتخابات، واختيار سلطة تشريعية ورئاسية وحكومة تنفيذية عن طريقها، ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق هذا الاستحقاق الوطني الذي ينتظر المشاركة فيه أكثر من 2.8 مليون ناخب، من جهته شدّد رئيس مجلس الأعيان خلال الاجتماع برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن المدينة ضد الاقتتال والحروب

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