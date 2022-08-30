عاجل.. مندوب #روسيا بمجلس الأمن فاسيلي بينيزيا: النزاع في #ليبيا سببه الجمود ال

#عاجل.. مندوب #روسيا بمجلس الأمن فاسيلي بينيزيا: النزاع في #ليبيا سببه الجمود السياسي الداخلي وأدى بالبلاد إلى حكومتين متنافستين.

– نرفض أي خطوات تزيد التصعيد ونحذر من استخدام العنف في ليبيا لتحقيق الأهداف وتبادل الاتهامات غير مجدي.

– #بريطانيا رفضت أن تعقد جلسة لمجلس الأمن على خلفية أحداث #طرابلس.

– طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة.

– طرابلس أصبحت ساحة لتسوية الخلافات بين المجموعات المسلحة وقد يتجدد العنف في أي لحظة.

– نحذر من استخدام العنف الذي سيسبب في تعميق الأزمة. #السبق

2022-08-30 22:10:52

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