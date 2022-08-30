مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: – على القادة السياسيين تمكين الشعب ال

مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة:
– على القادة السياسيين تمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليهم في السلطة.
– واشنطن تواصل دعم جهود الأمم المتحدة لتوفير البيئة المواتية لإجراء الانتخابات.
– نحث رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري على ضرورة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتوافق حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.
– ليبيا على حافة الهاوية جراء استمرار حالة الانسداد السياسي الراهنة
– ندعو جميع الأطراف إلى ضرورة العمل معا من أجل المضي قدما في العملية السياسية وتنظيم الانتخابات.
– يجب إيقاف تدفق الأسلحة إلى ليبيـا والالتزام بالمسارات السّلمية للأزمة.
#ليبيا_24
2022-08-30 22:35:04
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