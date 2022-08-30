مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي بينيزيا: – النزاع في ليبيا سببه الجمود ا

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي بينيزيا:
– النزاع في ليبيا سببه الجمود السياسي الداخلي وأدى بالبلاد إلى حكومتين متنافستين
– نرفض أي خطوات تزيد التصعيد ونحذر من استخدام العنف في ليبيا لتحقيق الأهداف وتبادل الاتهامات غير مجدي
– بريطانيا رفضت أن تعقد جلسة لمجلس الأمن على خلفية أحداث طرابلس
– طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة
– استخدام العنف في ليبيـا لن يؤدي إلاّ لتعميق الخلافات والفوضى.
– مجلس الأمن مسؤول عمّا يحصل في ليبيـا بسبب تدخّل أعضائه واهتمامهم فقط بملف النفط.
– الانتخابات هي الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبيـة.
– عدم وجود مبعوث للأمم المتحدة ساهم بشكل كبير في تعميق الوضع المزري في ليبيـا.
– لابدّ من إشراك ممثلي النظام السّابق في آليات الحكم في ليبيـا ضمن مصالحة شاملة.
#ليبيا_24
2022-08-30 22:14:15
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