مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي بينيزيا: – النزاع في ليبيا سببه الجمود ا

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي بينيزيا:

– النزاع في ليبيا سببه الجمود السياسي الداخلي وأدى بالبلاد إلى حكومتين متنافستين

– نرفض أي خطوات تزيد التصعيد ونحذر من استخدام العنف في ليبيا لتحقيق الأهداف وتبادل الاتهامات غير مجدي

– بريطانيا رفضت أن تعقد جلسة لمجلس الأمن على خلفية أحداث طرابلس

– طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة

– استخدام العنف في ليبيـا لن يؤدي إلاّ لتعميق الخلافات والفوضى.

– مجلس الأمن مسؤول عمّا يحصل في ليبيـا بسبب تدخّل أعضائه واهتمامهم فقط بملف النفط.

– الانتخابات هي الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبيـة.

– عدم وجود مبعوث للأمم المتحدة ساهم بشكل كبير في تعميق الوضع المزري في ليبيـا.

– لابدّ من إشراك ممثلي النظام السّابق في آليات الحكم في ليبيـا ضمن مصالحة شاملة.

#ليبيا_24

2022-08-30 22:14:15

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