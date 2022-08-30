مندوب #ليبيا لدى #الأمم_المتحدة طاهر السني أمام #مجلس_الأمن: لا نطلب التدخل من ج

مندوب #ليبيا لدى #الأمم_المتحدة طاهر السني أمام #مجلس_الأمن: لا نطلب التدخل من جديد لأن الكثيرين متدخلون أساسا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

– الليبيون يتساءلون عن مفهوم حماية المدنيين عندما نقارن بين ما حدث في 2011 وما يحدث في ليبيا الآن وأخرها في #طرابلس.

– ما نريده الآن جدية تنفيذ القرارات وعدم الكيل بمكيالين.

– مللنا تكرار البيانات والتصريحات والأهم اليوم ما ستفعلون بعد الأحداث المأساوية الأخيرة في طرابلس.

– نعيش نفس الانسداد السياسي والتوتر الأمني والعسكري.

– الأطفال يموتون بسبب لدغ العقارب ونقص الدواء والعائلات تفقد حياتها في قوارب الموت لـ #أوروبا.

– الكشف عن مقابر جماعية في ترهونة واستمرار أزمة الطاقة خاصة الجنوب ما سبب كارثة انفجار صهريج قتل 20 شخصًا.

– مأساة أخيرة وقعت في طرابلس منذ يومين وكلها أحداث لم تكن مفاجئة بل سبق وحذرنا منها.

– ماذا ستقولون لأسرة مصطفى بركة وحنان الصغير والدكتور حسين الككلي الذي فقد حياته أمام أسرته وزوجته، وهو قريبي.

– هؤلاء يستمعون إليكم الآن، فهل ستعيدون عبارات الاستنكار والإدانة، أم سيتحمل المجلس مسؤولياته التي يفترض أنها حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين.

– الضحايا يعرفون أن ما حدث هو مسؤولية من يريد فرض السلطة بالقوة والمتشبث بها دون حق.

– الضحايا يعرفون أم المسؤول هو من حمل السلاح والمتصارع على النفوذ، وما يهمهم محاسبة ومعاقبة من تسبب في مأساتهم محليا ودوليا ومنذ 2011 وحتى اليوم.

– الليبيون لديهم تساؤلات أرجو أن يجيب عنها المجلس، وهي أولا لماذا فشلت الانتخابات، فهي أحد أهم أسباب ما حدث ويحدث.

– فشل الانتخابات لم يكن لأسباب محلية فقط بل بعض الدول تعمدت إفشالها.

– فشل الانتخابات تسبب في الإحباط وفتح الباب لمبادرات عديدة لملء الفراغ، لم تكن هناك محاسبة للمعرقلين رغم سيل القرارات بالمعاقبة.

– التساؤل الثاني عن تعثر القاعدة الدستورية وتجميد البعثة عملها بعد فشل توافق النواب والدولة بسبب غياب مبعوث أممي.

– الأمم المتحدة تطالب الليبيين بالتزام الحل الذي يقرره مجلس الأمن وهو نفسه من عجز لتسعة أشهر في تعيين مبعوث أممي يدير هذا الحل.

– فراغ المنصب سببه انقسام المجلس، ومنذ أسبوعين قدم اسمان من إفريقيا لم يحظيا بالتوافق.

– نطالب الأمين العام بسرعة حسم هذا الأمر والتشاور مع الليبيين لضمان عمل هذا الوسيط.

– ثالث التساؤلات عن التدخلات الخارجية والتواجد الأجنبي فما موقفكم من ذلك.

– هناك دول تستغل الموقف لوضع يدها على الأصول التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وأرسلنا لكم مذكرات تفصيلية بالخصوص.

– رابع التساؤلات عن تدفق السلاح وانتشار المليشيات، وهو أهم أسباب إفشال محاولات الاستقرار في ظل عجز مجلسكم عن إيقافها.

– التجارب أثبتت أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية وعهد الانقلابات ولى، والمشكلة سياسية لا قانونية.

– ربما يكون هناك فرصة أخيرة لكسر الجمود بإرجاع الشرعية للشعب، ونطالب الأمم المتحدة بإيجاد تسوية شاملة بقيادة وملكية ليبية وليس حلول شكلية هشة.

– يجب إيجاد أرضية توافقية غير إقصائية ودعوة مجلس النواب والدولة للتوافق على القاعدة الدستورية وإعداد جدول زمني للانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.

– نُطالب المجلس والمجتمع الدولي بدعم الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية لإنهاء أزمة الشرعيات. #السبق

2022-08-31 00:39:02

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