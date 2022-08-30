مندوب #الولايات_المتحدة أمام #مجلس_الأمن: #ليبيا على شفا الهاوية، وندعو جميع الأ

مندوب #الولايات_المتحدة أمام #مجلس_الأمن: #ليبيا على شفا الهاوية، وندعو جميع الأطراف لوقف العنف ونطلب وقف التدخلات الخارجية.

ــ العنف اندلع في #طرابلس لفشل الليبيين في تحقيق مصالح الشعب والعمل على الاستقرار.

ــ هناك مليشيتان تسلبان الشعب الليبي ثروته، والفرص الاقتصادية تتضاءل بسبب انعدام اليقين في مستقبل ليبيا.

ــ الكلمات الملهبة للمشاعر من الجماعات المسلحة على مدار شهر كامل أدت إلى وضع حالي غير مستدام.

ــ رأينا في مناسبتين في مايو، والأسبوع الماضي، مشاعر ملتهبة أدت إلى عنف مفتوح وتم تدمير البيوت وحصد الأرواح البريئة.

ــ نشعر بالانزعاج لتواصل الاشتباكات بين الفرقاء لتحقيق مصالح عسكرية وعبر تدفق أسلحة ثقيلة بما يتناقض مع حظر دخول الأسلحة.

ــ ليبيا لم تتخلص من الفساد، والقوت المسلحة ليست موحدة، وهناك قوات أجنبية ومرتزقة.

ــ الشعب الليبي يفقد الأمل لتغليب القادة الليبيين مصالحهم الخاصة على مصالح الشعب.

ــ القادة الليبيون عليهم التوافق على إطار دستوري بما يسمح لليبيين بانتخاب قادتهم بحرية.

ــ الليبيون لا يحصلون على الخدمات الأساسية رغم تزايد الإيرادات النفطية ولكنها لا تصب لصالح خدمة الشعب.

ــ هناك حاجة ماسة لتعيين فوري لمبعوث أممي لاستئناف جهود الوساطة.

ــ القيادة الأممية للملف الليبي مطلوبة لتحقيق الاستقرار والتقدم على المسار السياسي.

ــ الولايات المتحدة ستواصل دعم الأمم المتحدة للوصول إلى إطار دستوري لتأمين عملية انتخابية عبر جدول زمني محدد.

ــ الذين يعرقلون العملية السياسية والذين يدعمون الجماعات المسلحة سيخضعون لجزاءات دولية.

ــ نحث عقيلة والمشري على التوافق والعمل البناء مع الأمم المتحدة بعد التوافق على المعايير الترشح للانتخابات.

ــ لابد من وقف تدفق الأسلحة وتطبيق حظر دخولها إلى ليبيا لضمان أن تسير على درب السلام والازدهار. #السبق

2022-08-31 01:20:30

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