مندوبة #الإمارات أمام #مجلس_الأمن: اشتباكات #طرابلس تعكس جانب من معاناة الليبيين الذين تتوالى عليهم مصاعب الطاقة والمياه والكهرباء وارتفاع أسعار السلع.

ــ نعرب عن تعازينا لليبيين في ضحايا #طرابلس وضحايا صهريج الوقود في #بنت_بية.

ــ الوضع الأمني في #ليبيا أصبح خطيرا مع استمرار المواجهات المسلحة خاصة في العاصمة.

ــ ندين العنف في طرابلس وندعو كافة الأطراف إلى نبذ العنف ونؤكد ضرورة خروج الجماعات المسلحة وضمان سلامة المدنيين.

ــ ندعو الأطراف الليبية لضبط النفس والتزام القوانين الإنسانية الدولية والتزام الحوار لإعادة الأمن والاستقرار.

ــ ندعو لاتخاذ خطوات ملموسة لتوحيد المؤسسات العسكرية، ونؤكد ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

ــ ندعو للحفاظ على مكتسبات وقف إطلاق النار ومخرجات خارطة الطريق.

ــ آن الأوان للتوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية بشأن الدستور ومن ثم عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإنهاء الجمود السياسي.

ــ العملية الانتخابية باتت رهينة لتجاذبات ومصالح لا تخدم تطلعات 3 ملايين ليبي سجلوا للتصويت.

ــ ننوه بأهمية المصالحة على مبادئ الشمولية بقيادة المجلس الرئاسي.

ــ الحفاظ على ثروات الليبيين وأصول ليبيا المجمدة أولوية قصوى.

ــ نرحب بخطوات توحيد المؤسسات المالية والحيوية وعلى رأسها قطاعي الطاقة والنفط.

ــ مع أهمية الوضع الأمني لا يجب إغفال الوضع الاقتصادي لأهميته في تحقيق الاستقرار.

ــ نتطلع إلى تعيين ممثل أممي لقيادة البعثة من طرابلس على أن يحظى بدرجة كافية من التوافق.

ــ نأمل أن تحقق الأطراف الليبية طموحات الشعب الليبي في عيش حياة أفضل من خلال إحلال السلام والتنمية. #السبق

2022-08-31 02:05:04

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