في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.. #البعثة_الأممية تدعو في بيان، لمعالجة حالات #الاختفاء_القسري في #ليبيا كجزء من عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق.
البيان: نؤكد على حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة.
البيان: وثقت البعثة حالات اختفاء لمعارضين وناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان.
البيان: مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين.
البيان: الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
البيان: يجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة.
البيان: تناشد البعثة ليبيا اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.
البيان: يجب وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة.
البيان: ينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها. #السبق
2022-08-31 02:31:29
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