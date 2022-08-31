في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.. #البعثة_الأممية تدعو في بيان، لمعالجة حالات #الاختفاء_القسري في #ليبيا كجزء من عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق.

البيان: نؤكد على حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة.

البيان: وثقت البعثة حالات اختفاء لمعارضين وناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان.

البيان: مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين.

البيان: الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

البيان: يجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة.

البيان: تناشد البعثة ليبيا اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.

البيان: يجب وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة.

البيان: ينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها. #السبق

2022-08-31 02:31:29

1661913089