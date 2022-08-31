مندوبة #فرنسا لدى #الأمم_المتحدة خلال جلسة #مجلس_الأمن الدولي بشأن #ليبيا: الاشت

مندوبة #فرنسا لدى #الأمم_المتحدة خلال جلسة #مجلس_الأمن الدولي بشأن #ليبيا: الاشتباكات الأخيرة في #طرابلس، دلالة على عدم استدامة الاستقرار في ليبيا.

– ندعو الأطراف الليبية من أجل الامتناع عن العنف واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، والدخول في حوار بناء، من أجل الحد من التوترات وتحقيق استقرار البلاد.

– أوكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم، وتشكيل حكومة موحدة تبسط نفوذها على كامل الأراضي الليبية.

– البداية لهذا الأمر تتمثّل في وضع #القاعدة_الدستورية لإجراء #الانتخابات.

– ندعو إلى إجراء حوار بين الأطراف الأمنية الأساسية لتنفيذ خطة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والالتزام بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

– لابد من استمرار إنتاج #النفط وتوزيع عوائده بطريقة عادلة.

– فرنسا تعمل مع أعضاء المجلس لتجديد الإذن الخاص بتفتيش السفن التي تبحر قبالة السواحل الليبية. #السبق

2022-08-31 01:03:24

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