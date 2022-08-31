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“أصحاب الشهادات المزورة في ورطة”.. وزارة #التعليم_العالي والبحث العلمي بحكومة #ا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

“أصحاب الشهادات المزورة في ورطة”.. وزارة #التعليم_العالي والبحث العلمي بحكومة #الدبيبة تطالب جميع خريجي الجامعات والكليات الخاصة بالإتصال بإدارة التعليم العالي الخاص التابعة لها، لإدراجهم بمنظومة الخريجين خلال 30 يوما وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 2022 م.
– الوزارة اشترطت على خريجي #الجامعات_والكليات_الخاصة اصطحاب المستندات التالية:-
– إفادة التخرج أصل +صورة ضوئية.
– كشف درجات أصل +صورة ضوئية.
– شهادة ميلاد إليكترونية أصل +صورة ضوئية.
– الشهادة الثانوية أصل +صورة ضوئية.
– إثبات شخصي أصل +صورة ضوئية.
– الوزارة أكدت أنه لن يتم اعتماد أي مؤهل إلا من خلال المنظومة. #السبق

2022-08-31 05:36:09

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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