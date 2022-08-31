نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأربعاء (2022/08/31 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح براني الى شلوق ســـرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.50) متر.
• البحر هادئ الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الساحل الممتد من شحات الى طبرق مع سقوط امطار متفرقة
• الريح شرش إلى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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