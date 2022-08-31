نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأربعاء (2022/08/31 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح براني الى شلوق ســـرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.50) متر.

• البحر هادئ الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الساحل الممتد من شحات الى طبرق مع سقوط امطار متفرقة

• الريح شرش إلى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.