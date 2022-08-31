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صور | الدبيبة يستقبل عدد من أعضاء المجلس البلدي #مصراتة وبعض من أعيانها لمناقشة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة يستقبل عدد من أعضاء المجلس البلدي #مصراتة وبعض من أعيانها لمناقشة آخر المستجدات والتأكيد على إجراء الإنتخابات لإختيار السلطة التشريعية والرئاسية وحكومة تنفيذية عن طريقها. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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