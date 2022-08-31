المحلل السياسي مختار الجدال ساخرا عبر صفحته على فيسبوك: – لا أدري لماذا الاعترا

المحلل السياسي مختار الجدال ساخرا عبر صفحته على فيسبوك:

– لا أدري لماذا الاعتراض على إقامة مسابقة جمال القطاطيس؟ المدعومة من ديوان المحاسبة في الدولة، واللوم يقع على رئيس الحكومة الذي لم يلتفت إلى المسابقة ويعطيها جزء من اهتمامه.

– القطاطيس حيوانات أليفة تعيش بيننا في بيوتنا ولها حق علينا في الاهتمام بها والتسابق من أجلها واقترح على الحكومة تخصيص علاوة للقطط وإنشاء منظومة خاصة يستفيد منها أصحابها لمساعدتهم على التسابق والتميز.

– أجمل قطوسة، أجمل كلب، أجمل دجاجة، أجمل حمامة، أجمل عنز، أجمل زيبرة، أجمل كناري، ليس غريب على شعب يعيش فراغاً قاتلاً، شعب لا يعمل لا يقرأ لا يفكر، لابد من أن تمتعه وتلفت نظره وتلهيه عن قضاياه الراهنة.

#ليبيا_24

2022-08-31 13:53:15

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