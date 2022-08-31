بالصور.. بعد انعقاد جلسات المؤتمر في #طرابلس تحت شعار “#ليبيا تسع الجميع”.. وفد مؤتمر “#المسار_الدستوري” يُسلم رئيس مجلس #النواب #عقيلة_صالح نسخة من #القاعدة_الدستورية.

ــ المتحدث باسم مؤتمر المسار الدستوري، علي الهلالي: وفد من اللجنة التحضيرية للمؤتمر في #طرابلس، سلّم عقيلة صالح نسخة من القاعدة الدستورية، لإجراء #الانتخابات من حيث توقفت.

ــ القاعدة الدستورية نصت على أنه لا إقصاء في #ليبيا، وأن المجال مفتوح للجميع كمترشحين رئاسيين، وأن الانتخابات حق مكفول للجميع، وأن كل الليبيين سواسية ولهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات.

ــ عقيلة صالح رحب بهذه القاعدة الدستورية، ورأى فيها مشروعًا وطنيًا ليبيًا، وأنها خطوة نحو حلحلة الأزمة الليبية.

ــ مؤتمر المسار الدستوري انعقد بمشاركة 25 حزبًا ومكونًا سياسيًا وثقافيًا، ومترشحين رئاسيين وبرلمانيين، ومجتمع مدني ونقابات واتحادات مهنية.

ــ كافة شرائح الشعب الليبي تنادت ووضعت مقترحات للقاعدة الدستورية واستعرضتها نقطة نقطة.

ــ تم تسجيل بعض الملاحظات وتضمينها من قبل لجنة الصياغة، في قاعدة دستورية نهائية، سُلّمت لرئيس مجلس النواب، لاعتمادها والوصول بها لإجراء الانتخابات.

ــ لجنة الصياغة منحت فرصة زمنية للقوى السياسية كافة للإدلاء بملاحظاتهم حول المسار الدستوري وضمان اعتماده وتوسيع قاعدة المشاركة فيه.

ــ إرادة الشعب الليبي تتمثل في إجراء انتخابات والعبور بالوطن من خلال تحميل مسؤولية البلد إلى شخص يختاره الليبيون.

ــ اللقاء مع عقيلة صالح، شهد أيضًا مناقشة المراحل التي مر بها هذا المشروع، والوصول لإقرار القاعدة الدستورية، كي يُقرها مجلس النواب، من أجل إجراء الانتخابات. #السبق (تصريحات صحفية)







2022-08-31 16:35:57

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