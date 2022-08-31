الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش، في تقرير له مقدم إلى #مجلس_الأمن ال

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش، في تقرير له مقدم إلى #مجلس_الأمن الدولي: ندعو الجهات الفاعلة السياسية والمؤسسات السياسية في #ليبيا إلى ممارسة ما سماه قيادة مسؤولة للحيلولة دون تفاقم المظالم التي طال أمدها بما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

– نتائج محادثات #القاهرة وجنيف تمثل تقدما كبيرا ينبغي على جميع الأطراف الاستفادة منه.

– على المؤسسات الليبية ذات الصلة على وضع الإطار الدستوري في صيغته النهائية وتمهيد الطريق لإجراء #الانتخابات دون مزيد من التأخير.

– يجب حماية التقدم المحرز في المسار الأمني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وأشاد بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

– نشجع على اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتوحيد القوات المسلحة والتحضير لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، داعيا إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤجج الوضع.

– #الأمم_المتحدة ستواصل دعم اللجنة العسكرية لتنفيذ جميع شروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل المتعلقة بعملية الانسحاب التدريجي المتوازن على مراحل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

– نحن ملتزمون بدعم عمل مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين في إنشاء آلية للمراقبة في #سرت.

– #النفط الليبي ملك لجميع الليبيين ولا ينبغي أن يكون رهينة للمشاحنات السياسية.

– يجب احترام وصون استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في ليبيا، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط و #مصرف_ليبيا_المركزي، وأدعو إلى مقاضاة المسؤولين عن إعاقة استغلال الموارد الطبيعية وتصديرها بشكل قانوني. #السبق

2022-08-31 18:20:12

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