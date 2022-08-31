عضو مجلس #النواب جلال #الشويهدي: رئيس مجلس النواب #عقيلة صالح يرفض رفضا قاطعا تش

عضو مجلس #النواب جلال #الشويهدي: رئيس مجلس النواب #عقيلة صالح يرفض رفضا قاطعا تشكيل حكومة ثالثة.
-#الدبيبة آخر تفكيره وهمه الآن هو إجراء #الانتخابات.
-ما يقوله الدبيبة في الإعلام حول سعيه لإجراء الانتخابات وأنه لن يسلم إلا لحكومة منتخبة هو كلام عار عن الصحة؛ لأن حديثه خلف الكواليس غير ذلك.
-أنا شخصيا كعضو نواب ضد تشكيل حكومة ثالثة.
-رئيس الحكومة فتحي #باشاغا ليس له يد ولا دخل في الحرب التي نشبت الجمعة في #طرابلس.
-الاشتباكات المسلحة التي حدثت في طرابلس كانت عملية استباقية من الدبيبة للهجوم على بعض التشكيلات المسلحة المؤيدة لباشاغا وهدفه القضاء وإلغاء أي تشكيل مؤيد له في طرابلس.
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-عبدالحميد الدبيبة لا يهمه من يموت أو من تُدمر ممتلكاته، الأهم له بقاؤه في السلطة.
-إحاطات جلسات #مجلس_الأمن أصبحت مكررة وكلها تعبيرات عن الشعور بالقلق فقط. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-08-31 19:55:24
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