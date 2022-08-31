عاجل|| #البعثة_الأممية للدعم في #ليبيا: يجب على القادة الليبيين الاتفاق على مسا

#عاجل|| #البعثة_الأممية للدعم في #ليبيا: يجب على القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى #الانتخابات دون تأخير.

– يجب تجنب أي أعمال أو تصريحات قد تقوض الهدوء الهش ونناشد جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف.

– نذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

– نثني على جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة.

– ندعو الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار ونؤكد مجدداً أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال الانتخابات الوطنية الشاملة التي تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات.

– يجب تجنب أي أعمال أو تصريحات قد تقوض الهدوء الهش، وتناشد جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف.

– نذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.

– نرحب بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في #طرابلس.

– نثني على جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس وتحثهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية. #السبق (بيان)

2022-08-31 20:45:07

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