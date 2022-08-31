قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشّرق الأدنى “باربرا آي ليف” الأربعاء، “إنّ أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها طرابلس عطّلت جهود الولايات المتحدة لإعادة تأسيس وجود دبلوماسي في ليبيـا”.

وأشارت الدّبلوماسية الأمريكية خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى “أنه كلما استقرّ الوضع مبكّرًا في ليبيـا، كلما أسرعنا في استئناف عمليات السّفارة”.

#الحدث_الليبي