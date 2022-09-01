عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي : – الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس متشعبة وم

عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي :

– الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس متشعبة ومتداخلة في بعضها والكل يتنصل مما حصل في طرابلس.

– الدبيبة يتحمل مسؤولية الأموال التي تهدر والمباني التي دمرت والأرواح التي زهقت والأرزاق التي ضاعت والشرخ الاجتماعي الكبير لكل من قاد البلاد للحرب ونكث بعهده وانقلب على تعهداته.

– الدبيبة جاء وفق خارطة الطريق معلومة النهايات؛ ولكنه أبى إلا أن يبقى في كرسيه واستخدم المال الذي يضخه له الصديق الكبير الذي يجثم على صدور الليبيين.

– باشاغا صرح كثيرًا أنه يريد الدخول لطرابلس سلميًا، وهوجم وحورب وبعث برسائل للمجتمع الدولي والدول المؤثرة في الملف الليبي وخاطب رئيس الحكومة منتهي الولاية أكثر من مرة بالعقل، لكنه أبى.

– الدبيبة قام بحركة استباقية وهاجم القوات التي من الممكن أن تتحالف مع باشاغا وحدث ما حدث في طرابلس، والمستفيد الدبيبة الذي يعتبر نفسه منتصرًا وأنه المسيطر ومليشياته التي دعمها بالمال على طرابلس.

– لا شك أن الدبيبة وبقواته التي تدعمه ودعمها هو بالملايين وأرزاق الليبيين هو المسيطر على العاصمة ومعظم الأحياء في طرابلس.

– لا يوجد خاسر بمعنى الخاسر والفائز بمعنى الفائز، هي مرحلة شكلت واستفادت منها مجموعات قد نسميها الدولة العميقة التي تحرك طرابلس.

– الآن الدبيبة أصبح ألعوبة ودمية في يد المجموعات، وما يحصل في طرابلس تقاسم للسلطة العسكرية.

– المجتمع الدولي منافق وعندما فرض على الجميع لجنة 75 كل القوة داخل ليبيا لم يستطع أحد أن يتكلم بالخصوص.

#ليبيا_24

2022-09-01 02:58:32

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