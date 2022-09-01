الإعلامي أحمد السنوسي:

– ما هي النتيجة وراء وجود دار الافتاء الليبية في ليبيا ؟ ماهو دور المشائخ في جوامعنا ؟ أين دور المفتي ؟

– أين كل هؤلاء من الفساد الذي حرمه الله! أين الشيخ المفتي من أننا سابع أفسد دولة في العالم ؟

– أين دور الشيخ المفتي في سرقة مالنا العام أين هو من تعدد الاسعار وعدم العدل؟ أين هو من التكليفات المباشرة ؟

– دار الافتاء تركت واجبها التوعوي والتوحيدي وزرع حسن الخلق لدى العباد وتدخلت في السياسة القذرة !

– خلطوا أطهر شيء في العالم بأنجس شيء فيه، خلطو الدين مع السياسة .

#ليبيا_24

2022-09-01 03:30:32

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