الإعلامي أحمد السنوسي:
– ما هي النتيجة وراء وجود دار الافتاء الليبية في ليبيا ؟ ماهو دور المشائخ في جوامعنا ؟ أين دور المفتي ؟
– أين كل هؤلاء من الفساد الذي حرمه الله! أين الشيخ المفتي من أننا سابع أفسد دولة في العالم ؟
– أين دور الشيخ المفتي في سرقة مالنا العام أين هو من تعدد الاسعار وعدم العدل؟ أين هو من التكليفات المباشرة ؟
– دار الافتاء تركت واجبها التوعوي والتوحيدي وزرع حسن الخلق لدى العباد وتدخلت في السياسة القذرة !
– خلطوا أطهر شيء في العالم بأنجس شيء فيه، خلطو الدين مع السياسة .
#ليبيا_24
2022-09-01 03:30:32
1662003032
أضف تعليقـك