عضو مجلس النواب حسن الزرقاء: – الأطراف الليبية المتواجدة في السلطة لا تريد الان

عضو مجلس النواب حسن الزرقاء:

– الأطراف الليبية المتواجدة في السلطة لا تريد الانتخابات لأنها ستنهي وجودها السياسي.

– الأطراف الغربية لا تريد الانتخابات أيضاً، إلا إذا ضمنت أنها ستعمل على تعزيز مصالحها في ليبيا.

– الاستنجاد بخيار الانتخابات في خضم المعارك التي شهدتها طرابلس بدا أقرب للمزايدة الواضحة في المواقف، خاصة أن الفريقين المتصارعين فشلا في ذلك خلال أوقات السلم، وذهبا بعد ذلك للحرب كطريق للسلطة.

– الانتخابات هي الحل الأمثل رغم أن إهدار فرص إجرائها لمدة ثمانية أشهر منذ تأجيلها نهاية العام الماضي، أثار ردود أفعال غاضبة داخل قطاعات واسعة في الشارع الليبي.

– كل الأطراف كانت تتابع التحشيد في العاصمة، فلماذا لم يطالبوا بوقفها؟، والقوى الدولية كانت تتابع ما يحدث من معارك، وكان بإمكانها التحرك، لكن فقط بعد الضغط العسكري وارتفاع عدد القتلى، بدأ كل طرف يدعو للانتخابات.

– الشعب الليبي مغلوب على أمره ما بين لململة أوضاعهم بعد الاشتباكات، وعدم القدرة على الإفصاح عن هذا الغضب، تخوفا من ردود فعل انتقامية بحقهم.

#ليبيا_24

2022-09-01 02:46:34

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