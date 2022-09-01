الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الخميس 01–09–2022
ملخص عام: ارتفاع في درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا بينما يبقي الطقس مستقر علي باقي المناطق.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلي شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد مع رطوبة عالية, وترتفع درجات الحرارة من يوم السبت.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ, ومابين (33-35)مْ على مناطق الخليج.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:32)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42)
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