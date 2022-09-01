الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الخميس 01–09–2022

ملخص عام: ارتفاع في درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا بينما يبقي الطقس مستقر علي باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلي شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد مع رطوبة عالية, وترتفع درجات الحرارة من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ, ومابين (33-35)مْ على مناطق الخليج.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:32)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42)