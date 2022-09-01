بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماعه مع نظيره المالطي إيدوار

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماعه مع نظيره المالطي إيدوارد سايكلونا، بمقر البنك المركزي المالطي، تعزيز التعاون المشترك في المجالين المصرفي والمالي. وأكد محافظ البنك المركزي المالطي، أن بلاده تسعى لإقامة وتعزيز علاقات مصرفية رصينة ووطيدة مع ليبيا، باعتبار أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين.

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