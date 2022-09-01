– المترشح الرئاسي سليمان البيوضي: الإعلان الرسمي عن #السنغالي باتيلي مبعوثا خاصا للأمين العام لجمعية الأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو تأكيد أن #الدبيبة انتهى دوليا كرئيس لسلطة تنفيذية واحدة في ليبيا.

– هذا لا يعني أن #باشاغا هو البديل لكن في النهاية ثمة خيارات متعددة لإدارة الملف، إن #باتيلي قد يقود بعثة ( بمخالب ناعمة) وهو قادم ليستكمل العملية الإنتخابية قبل نهاية هذا العام، وسيعود الزخم للإنتخابات قريبا و #قريبا جدا.

– الدبيبة أخطأ عندما اعتقد ان بإمكانه أن ينفذ مشروعه السياسي برؤية أحادية، وبعد فوات الأوان سيكتشف أن ما يفعله القلم والتكتيك السياسي أشد قوة من أرتال المصفحات و #الصريرات وأن خطأه التكتيكي سيلاحقه حتى خارج الحدود ( فاللعبة) لم تنتهي بعد.

– الدبيبة استوعب ان #الاقوياء لا يندفعون بعواطفهم ويتريثون قبل تنفيذ الضربات الموجعة.

– #انقرة قد تكون نقطة للتهدئة وقرارتها في اي اتجاه محكومة بتوازنات محلية وإقليمية، وهي تسير في حقل من الألغام، ومن المؤكد أن #القاهرة جزء من عملية متكاملة تستجيب في مجملها #للحد_الأدنى من تفاهمات ( دولية) غير معلنة.

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2022-09-01 11:55:58

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