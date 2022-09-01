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أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، قرار يقضي بإعادة تنظيم المحكمة ا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، قرار يقضي بإعادة تنظيم المحكمة العليا، مع نقل مقر انعقاد جلساتها مؤقتاً إلى مدينة البيضاء، كما نصّ القرار على إلغاء قرار تعيين محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا الصادر في 20 مايو 2015، وذلك لصدوره من المؤتمر العام بعد انتهاء ولايته ولم يصدر عن مجلس النواب.
الحدث_الليبي
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ليبيا مباشر

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